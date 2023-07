Non comprate il costume blu | è pericolosissimo | ecco perché | Video

(Di domenica 30 luglio 2023) Ha fatto il giro del web in queste ore ildi una istruttrice di nuoto che sconsiglia ai genitori di acquistare unblu per i bimbi: "È". In unsu Tik Tok, l'istruttrice spiega i motivi che ci sono dietro al suo consiglio: "Per favoresolo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro", afferma nel filmato Nikki Scarnati, istruttrice di nuoto divenuta celebre su TikTok grazie ai suoi quotidiani consigli. “vedete – afferma la donna indicando la figlia – Ho fatto indossare alla mia bambina questoche è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo èse il bambino dovesse essere in difficoltà, io ...

... il titolare,lo fila nessuno" e ancora: " Frattesi e Samardzic sono costati come 4acquisti del Milan.in Italia" e anche: "Stupendo come per adesso abbiamo speso solo per il centrocampo,...Se neuno di terze parti ricordate che potrete usare un Cavo Thunderbolt (che però costerà ... Attenzione però: i cavi USB - C in fatto di ricaricasono tutti uguali; ce ne sono da 100W, ...'Noi come Federconsumatori - continua la nota - invitiamo tutte/tutti i nostri concittadini afornire dati personali, nemmeno informazioni sui contratti e/o il tipo di caldaia in uso presso la ...

Non comprate assolutamente questo mobile da ikea! Ecco perché. Stop&Go

Gli ultracinquantenni rappresentano la metà della spesa globale in termini di consumi ed, entro il 2050, supereranno il 60%. Dalla cura del sé, al food, alla moda: ecco come impiegano il loro potere d ...Il problema della passata stagione, quello di fare gol, è ancora irrisolto. E il tecnico aspetta nuovi arrivi Domanda: se doveste indicare il difettopiù penalizzante della Roma della passata stagione, ...