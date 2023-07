“Non c’è tempo da perdere” Al pronto soccorso convinta di essere incinta | prima la visita poi la decisione dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 luglio 2023)a 18 anni, poi la scoperta choc. La notizia della dolce attesa rappresenta per ogni donna un momento molto particolare. La giovane ragazza di 18 anni pensava di, ma di lì a poco avrebbe appreso una dura realtà. La vicenda ha fatto il giro del web e lascia sconcertati i lettori: all’epoca della scoperta la giovane ha visto tutto a un tratto crollarle il mondo addosso. Ragazza pensa dia 18 anni, poi la scoperta choc. La vicenda risale al 2020 quando la giovanissima Summer, all’epoca maggiorenne, pensava di andare incontro a una gravidanza. Poi purtroppo, dirigendosi in ospedale per oppotune analisi, ile hanno comunicato che si trattava di altro: la predisposizioe a un tumore alle ovaie. Leggi anche: “Ho trovato mio figlio così”. La ...