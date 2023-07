Nola Napoli | 28enne accoltellato a morte nel parcheggio di un centro commerciale | un arresto

(Di domenica 30 luglio 2023) Leggi Anche Padova, lite in un condominio: un uomo mortoe due feriti Il giovane ha confessato l'omicidio alle forze dell'ordine, ma non è riuscito a spiegare in modo chiaro il motivo del ...

E' questo il movente dell'omicidio di un 28enne, Domenico Esposito, accoltellato a morte nel centro commerciale Vulcano Buono di). Un custode, 20enne impiegato per una ditta privata che ...L'omicidio è avvenuto intorno alle 17:30, nel parcheggio del centro commerciale di, popoloso comune della città metropolitana di. C'era tanta gente al centro e sono tanti quelli che sono ...Sabato pomeriggio, centro commerciale 'Vulcano Buono',, provincia di. Scoppia una lite nel parcheggio, potrebbe finire con qualche parola di troppo e invece qualcuno muore. A perdere la vita, accoltellato, è un ragazzo di 28 anni, Domenico ...

Nola (Napoli), 28enne accoltellato a morte in parcheggio di centro commerciale TGCOM

A Nola, in provincia di Napoli, un uomo di 28 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono". L'aggressione per un diverbio nato per futili motivi, f ...Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato a Noto, in provincia di Napoli, nel parcheggio di un centro commerciale. È scattato un arresto.