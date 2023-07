Nola | il 28enne Domenico Esposito morto accoltellato dopo una lite nel parcheggio del Vulcano di Napoli | arrestato custode

(Di domenica 30 luglio 2023) Èa coltellate ilnei pressi deldel centro commercialeBuono di, in provincia di. Il fatto risale al tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 luglio e secondo gli inquirenti, subito intervenuti, sarebbe seguito ad un diverbio per futili motiv

0.30, fermato 20enne per omicidio Una lite per un parcheggio. E' questo il movente dell'omicidio di un, Domenico Esposito, accoltellato a morte nel centro commerciale Vulcano Buono di(Napoli). Un custode, 20enne impiegato per una ditta privata che opera proprio nel centro commerciale ...L'omicidio è avvenuto intorno alle 17:30, nel parcheggio del centro commerciale di, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. C'era tanta gente al centro e sono tanti quelli che sono ...(NAPOLI) - Sarebbe stata la lite per un parcheggio, ad aver causato l'omicidio di un, Domenico Esposito, accoltellato a morte nel centro commerciale Vulcano Buono di(Napoli). Un custode, 20enne impiegato per una ditta privata che opera proprio nel centro commerciale ...

Nola (Napoli), 28enne accoltellato a morte nel parcheggio di un centro commerciale: un arresto TGCOM

NAPOLI – È E.D.L., un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata, l’assassino del 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale ‘Vulcano ...Un 28enne accoltellato a morte durante una lite in un parcheggio una lite, poi l'accoltellamento. morto così, a Nola, in provincia di Napoli, Domenico Esposito, 28 anni. L'aggressione, finita in ...