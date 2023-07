No Tav | manifestazione in Val di Susa Terminati gli attacchi ai cantieri

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo oltre un'ora sonogli, da parte dei militanti dell'ala più oltranzista dei No Tav, aidella Torino-Lione a Chiomonte e San Didero, in Val di, nel Torinese. L'autostrada A32, che era stata chiusa dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza, data la vicinanza ai, è stata riaperta.

Lae gli attacchi NoI manifestanti erano partiti nel primo pomeriggio da Venaus, dove è in corso il Festival Alta Felicità. La marcia aveva raggiunto la stazione ferroviaria di ...... altro che 'passeggiate ai fortini della devastazione', come riportato nel programma ufficiale della, si tratta di assalti e attacchi violenti, premeditati e pianificati alla luce del ...Poco prima era partito il corteo autorizzato del movimento Noda Venaus e diretto a Susa. Quando laè arrivata all'altezza del cantiere di San Didero, in località Baracone, una ...

No Tav, manifestazione in Val di Susa. Terminati attacchi ai cantieri Sky Tg24

«Mettiamola così: sarà una manifestazione allegra». Guido Fissore, storico attivista No Tav, racconta la passeggiata in programma oggi con le intenzioni chiare. E cioè: la promessa della lotta, ma all ...Circa una cinquantina di persone che stavano partecipando al corteo pacifico No Tav in Val di Susa si sono staccate dal gruppo di manifestanti e si sono scontrate con la polizia lanciando loro addosso ...