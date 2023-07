No Tav incappucciati assaltano (con bombe carta) il cantiere di San Didero

Leggi su agi

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - Una cinquantina di No Tav hanno assaltato con sassi, petardi eildi San, in località Baraccone, dove è previsto il nuovo aeroporto che dovrebbe sostituire quello di Susa. Gli attivisti, con il volto coperto con maschere e cappucci, si sono staccati da un corteo che era partito da Venaus, teatro della kermesse musicale Alta Felicità. Davanti alhanno tentato di sradicare il cancello con un argano e hanno bersagliato poliziotti e carabinieri che hanno risposto con l'uso degli idranti e il lancio di lacrimogeni. L'attacco è avvenuto nell'ambito della marcia annuale aldella Torino-Lione, "una passeggiata ai fortini della devastazione di Chiomonte e San", come l'hanno definita i No Tav. Sempre in Val di Susa ...