Un gruppo di No, tutti incappucciati e appartenenti'ala più oltranzista del movimento, ha di nuovo attacato i cantieri ferroviari dell' Alta Velocità Torino - Lione . Preso d'assalto prima il cantiere di San ...Noincappucciati attaccano il cantiere di San Didero Un gruppo di incappucciati, appartenenti'ala più oltranzista del movimento No, ha attaccato il cantiere a San Didero (Torino), in Val di Susa . Come scrive l'Ansa, gli antagonisti, circa una cinquantina, hanno lanciato molotov, ......©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo No, scontri tra manifestanti e polizia. Italiani bloccati a Frejus Tensioni e tafferugli nella Val Maurienne tra gli attivisti contrari'Alta ...

No tav all'attacco in Val di Susa. Chiusa per ore l'autostrada TGLA7

Un gruppo di antagonisti, circa una cinquantina, hanno lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni ...