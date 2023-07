Niger | Parigi minaccia | ' risponderemo agli attacchi'

...degli ultimi alleati dinel Sahel . Usato in passato essenzialmente come una base di transito per le operazioni in Mali , da cui si sono ritirate le forze dell'operazione Barkhane , ilè ...... nel Paese c'è la missione italiana Il presidente francese, Emmanuel Macron, 'non tollerera' alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi' inrispondera' 'immediatamente e senza ...Sono migliaia i manifestanti pro - giunta che si sono radunati davanti all'ambasciata francese a Niamey, la capitale del, dopo cheha sospeso gli aiuti a seguito del colpo di Stato . Alcuni hanno anche cercato di entrare nell'edificio, ha riferito un giornalista dell'agenzia Afp sul posto. Altri hanno ...

Niger, manifestanti assaltano l'ambasciata francese: slogan pro Putin e contro Parigi TGCOM

Intanto ad Abuja, la capitale della Nigeria, è in programma un vertice straordinario Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale durante il quale potrebbe essere approvato un ...In Niger l'ambasciata francese è stata presa d'assalto da migliaia di manifestanti pro-giunta che protestavano contro la sospensione degli aiuti di Parigi a seguito del colpo di Stato nel Paese. Alcun ...