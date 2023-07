(Di domenica 30 luglio 2023) Migliaia di sostenitori della giunta che ha preso il potere incon un colpo di stato questa settimana hanno marciato domenica per le strade della capitale,, sventolando, inneggiando al presidente russo e urlando slogan contro la Francia, ex potenza coloniale. Il gruppo mercenario russo Wagner sta già operando nel vicino Mali e il presidente russo Vladimir Putin vorrebbe espandere l'influenza del suo paese nella regione, ma non è ancora chiaro se i nuovi leader della giunta si sposteranno verso Mosca o resteranno con i partner occidentali del

L'ira di Macron: se toccate gli interessi francesi reagiremo Emmanuel Macron "non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" in Niger, si legge in una nota dell'Eliseo. In Niger manifestazione davanti all'ambasciata francese a sostegno dei militari che il 26 luglio hanno preso il potere con un colpo di stato.

Niger, manifestazione pro golpe a Niamey: diverse bandiere russe ... Il Sole 24 ORE

I Paesi dell'Africa occidentale danno una settimana di tempo per il ripristino della democrazia, decidono sanzioni e non escludono l'uso della forza.