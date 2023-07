Niger | l’UE sospende la cooperazione

(Di domenica 30 luglio 2023)lasulla sicurezza e il sostegno finanziario aldopo il colpo di stato militare. Ad annunciare la decisione è Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.lacon ilL’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di

Tunisi " A Niamey la nuova giunta militare ha proclamato due giorni fa di aver conquistato il potere per bocca del suo uomo forte, il generale Abdourahamane Tiani . Ma'Occidente, che del Paese ha fatto il perno della sua presenza militare e strategica nel Sahel, non demorde. La Francia ha chiuso il rubinetto degli aiuti (generosi) all'ex colonia, al pari dell'...I francesi hanno alcune centinaia di militari inche ... Anche'Unione Europea () ha congelato la cooperazione oltre ad ......roccaforte su cui poteva contare, dopo il disimpegno della Francia. Ma le strategie sbagliate nel Sahel hanno creato le condizioni per ulteriori pericoli Il colpo di Stato militare inavrà ...