Niger | filogolpisti attaccano l’ambasciata francese Eliseo | “Reagiremo se coinvolti nostri cittadini” Leader del Ciad nel Paese per mediare

(Di domenica 30 luglio 2023) Hanno sfilato in migliaia per le strade della capitale Niamey e davanti aldi Francia. Un coro unanime di attacchi contro Parigi, che ha deciso di sospendere gli aiuti dopo il colpo di Stato della giunta militare, e di slogan inneggianti alla Russia e a Putin. Iche hanno preso il potere inquesta settimana si schierano così apertamente dalla parte di Mosca, mentre il gruppo mercenario Wagner sta già operando nel vicino Mali: Putin vorrebbe espandere l’influenza del suonella regione, ma non è ancora chiaro se i nuovidella giunta si sposteranno verso Mosca o resteranno con i partner occidentali del. L’, già nel corso delle proteste, ha annunciato di essere pronto a rispondere “immediatamente e con decisione” in ...