Niger | Cirielli | ' solidarietà alla Francia per tentato assalto all' ambasciata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Quella diplomatica è sempre la strada maestra per ripristinare la democrazia, come ha giustamente auspicato il ministro Tajani. L'all'dia Niamey è oggettivamente un fatto nuovo particolarmente preoccupante che va seguito con la massima attenzione. Il golpe nelha creato instabilità in una regione la cui stabilità era garantita proprio dal piccolo Stato africano; oggi, ilall'francese coinvolge direttamente un Paese terzo europeo che ha nella democrazia il suo elemento identitario". Lo ha dichiarato Edmondo, sottosegretario agli Affari Esteri eCooperazione e deputato di Fratelli d'Italia.