Niger | assalto all’ambascista francese | video

Situazione incandescente a Niamey indove in migliaia di manifestanti pro - giunta si sono radunati stamane nelle strade principali della capitale. Alcuni hanno tentato l'all'ambasciata francese, prendendo a calci l'...Altri di loro hanno strappato una targa con la scritta "Ambasciata di Francia in", sostituendola con bandiere dele della Russia, mentre altri hanno gridato "Viva la Russia", "Viva Putin" ...In, l'ambasciata francese è stata presa d'da una folla di migliaia di manifestanti pro - giunta, che protestavano contro la sospensione degli aiuti da parte di Parigi in seguito al colpo di ...

Niger, assalto all’ambasciata francese. Macron: «Risposta immediata ad attacchi». Ultimatum leader ... Il Sole 24 ORE

Migliaia di manifestanti pro-giunta si sono radunati stamane davanti all’ambasciata francese a Niamey, la capitale del Niger, dopo che Parigi ha sospeso gli ...In Niger, il governo guidato dal presidente Mohamed Bazoun - afferente al Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo - è caduto lo scorso 26 luglio ad opera di un ...