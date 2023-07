Niger | assalto all’ambasciata francese Macron | ?«Risposta immediata ad attacchi» Ultimatum leader africani

L'agenzia francese Afp riporta che alcuni manifestanti hanno rimosso la targa con su scritto "Ambasciata francese in" per poi calpestarla e sostituirla con bandiere dele della Russia . I ...Domenica 30 luglio, A Niamey - la capitale del- centinaia di persone hanno preso d'l'ambasciata francese durante una manifestazione a sostegno dei militari che il 26 luglio scorso hanno rovesciato il presidente Mohamed Bazoum . I ...L'ombra di Wagner sul colpo di Stato in. Spunta un audio di Prigozhin Dal canto suo il presidente francese, Emmanuel Macron, 'non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi' ...

Niger, assalto all’ambasciata francese. Macron: «Risposta immediata ad attacchi» Il Sole 24 ORE

Un gruppo di militari ha dato l'annuncio in tv: il presidente Mohamed Bazoum è stato destituito in seguito a un golpe. Il Niger, secondo le prime dichiarazioni dei partecipanti al colpo di Stato, mant ...Niger, assalto all’ambasciata francese. Parigi ha sospeso gli aiuti a seguito del golpe. Cori pro Russia e Putin.