(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - I prodotti ortofrutticoli coltivati in un'area di 4 chilometri di distanza dalla discarica di Bellolampo, dovranno essere accuratamente lavati e la frutta mangiata priva di buccia. Lo prevede l'del sindaco di, Roberto Lagalla, varata dopo un vertice convocato in seguito all'allarmesprigionata nell'aria per l'incendio del 24 luglio nella discarica di Bellolampo. È stata l'Arpa (l'agenzia regionale per l'ambiente) ad aver rilevato la presenza dinei campioni prelevati nelle ore successive all'incendio. Secondo l'bisogna evitare di "assumere alimenti di origine animale (, latticini) origindall'area interessata e prodotti in data successiva al 24 luglio; evitare l'uso di mangimi e ...

Secondo l'ordinanza bisogna evitare di 'assumere alimenti di origine animale (, uova, latticini ) originanti dall'area interessata e prodotti in data successiva al 24 luglio; evitare l'uso di ...Evitare mangimi e foraggi Le misure precauzionali riguardano i quartieri di Cruillas, Cep e Borgo Nuovo, il comune di Torretta e parte di quello di Capaci. I livelli di diossina, si legge nell'...Dopo la rilevazione di diossina, arriva l'ordinanza del Comune di Palermo. Per 15 giorni, invita a lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia; non assumere, latticini e uova; evitare mangimi e foraggi. Inoltre, prevede la pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e privati. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco di Palermo ...

Niente carne e uova, ordinanza anti-diossina a Palermo Agenzia ANSA

Per 15 giorni lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticini e uova, evitare mangimi e foraggi, pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e privati. (A ...Per 15 giorni lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticini e uova, evitare mangimi e foraggi, pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e ...