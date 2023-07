Nessuna cessione | Garcia ha deciso | resterà a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 luglio 2023) Rudihasull’azzurro:, il futuro del giocatore sarà con la maglia del. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione (la Serie A delpartirà il 19 agosto con la sfida d’esordio contro il Frosinone), gli azzurri sono a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo, dopo quello di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. In questi due ritiri, il tecnico Rudiha potuto conoscere appieno i suoi nuovi giocatori e testare la loro condizione fisica. I ritiri in Trentino-Alto Adige e Abruzzo sono anche l’occasione per parecchi giocatori di seconda fascia di mettersi in mostra e farsi notare dall’allenatore. È stata questa l’occasione per tanti ragazzi della Primavera nel corso delle amichevoli di Dimaro contro l’Anaune Val di ...