Nel Salernitano donna muore investita da auto

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonia Marotta, 68 anni di Sassano (Salerno), è morta dopo essere stataieri sera, verso le 21,00, da un’in transito nella frazione Varco Notar Ercole. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, la 68enne è stata portata al vicino ospedale di Polla dove è deceduta in nottata dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Laalla guida dell’, una Fiat Punto, si è fermata immediatamente dopo l’impatto per prestare i primi soccorsi alla 68enne. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.