Naufragio di Cutro | Guardia Costiera | “Nessun elicottero in volo sopra il barcone”

A cinque mesi daldi Steccato diche provoco' un' ecatombe di migranti a poche centinaia di metri dalle coste della calabria jonica, il caso si riaccende. Con rivelazioni e smentite. - A cinque ...Estratto dell'articolo di Giuseppe Legato per 'la Stampa'migranti coste calabriaDa una settimana circa, agli atti dei magistrati di Crotone che indagano sul più drammaticodi migranti avvenuto in acque italiane negli ...Ma la Guardia costiera assicura: 'non era nostro, c'è la prova'

Naufragio di Cutro, tre sopravvissuti: “Un elicottero della Guardia Costiera volava sopra il barcone”. La rep… la Repubblica

C'è forse un colpo di scena sul più drammatico naufragio di migranti avvenuto in acque italiane negli ultimi dieci anni, quello di Cutro, con 94 morti di cui 35 bambini. I sopravvissuti, attraverso al ..."Si smentisce che il 26 febbraio ci fossero in volo elicotteri della Guardia costiera italiana, in prossimità"del barcone, poi successivamente naufragato a Cutro". Il comunicato arriva dal comando gen ...