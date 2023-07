Dalle carte dei magistrati che indagano suldidel 26 febbraio, emergono tre nuove testimonianze. Tre sopravvissuti ascoltati dai legali torinesi. Le loro parole videoregistrate e tradotte dall'inglese e dal faro in due diversi ...Crotone, proteste in piazza a: peluche per i bimbi morti Ultimo Aggiornamento 29/07/23 Fotogallery - Alto Adige, violenti temporali e forti raffiche di vento Ultimo Aggiornamento 29/...... agli atti dei magistrati di Crotone che indagano sul più drammaticodi migranti avvenuto ...schianto del caicco "Summer Love" in una secca a ridosso della spiaggia di Steccato di, ...

Naufragio Cutro, tre testimoni: un elicottero intercettò la barca

Vengono mostrate le foto di due elicotteri: uno della Gdf e uno della Guardia Costiera. Nel video depositato in procura viene indicato senza esitazioni il secondo ...Dal mare riemergono ancora oggetti dei migranti. L’ultimo è un giubbino nero con 55 lire turche. Nei lidi e nei villaggi tornano i turisti ...