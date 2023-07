Naufragio Cutro | tre testimoni | un elicottero intercettò la barca | Guardia costiera | nessun nostro mezzo su caicco

Crotone, proteste in piazza a: peluche per i bimbi morti Ultimo Aggiornamento 29/07/23 Fotogallery - Alto Adige, violenti temporali e forti raffiche di vento Ultimo Aggiornamento 29/...Un 'dettaglio' enorme finora rimasto sconosciuto è emerso dalle testimonianze di tre sopravvissuti aldidello scorso 25 febbraio - 94 morti di cui 35 bambini e 80 superstiti - interrogati dai legali torinesi Marco Bona , Enrico Calabrese e Stefano Bertone . Le dichiarazioni sono state ...... agli atti dei magistrati di Crotone che indagano sul più drammaticodi migranti avvenuto ...schianto del caicco "Summer Love" in una secca a ridosso della spiaggia di Steccato di, ...

Naufragio Cutro, tre testimoni: un elicottero intercettò la barca TGCOM

"Il governo italiano non ci ha aiutato affatto" - hanno aggiunto uno dei tre testimoni, "quei due elicotteri sapevano della nostra nave ma non ci hanno salvato". Di Giusi Fasano Le indagini sul naufragio del 26 febbraio di fronte alla costa calabrese. Per i testimoni il mezzo era come quelli della Guardia costiera.