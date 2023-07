approfondimento, il video di Frontex in mano alla Procura FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Migranti, non c'è rotta più mortale del Mediterraneo. I DATI In tutto il ...Nuove testimonianze spostano lancette orologio per soccorritori. La smentita della Guardia Costiera... Matteo Salvini: 'Solidarietà a donne e uomini della Guardia Costiera, che anche oggi subiscono una assurda campagna di fango e menzogne per il drammaticodel barcone a. Insinuare che ...

Cutro, l'elicottero sopra il barcone prima del naufragio nel racconto di tre testimoni. La Guardia Costiera: «Non ... Open

C'è un giallo sul più drammatico naufragio di migranti avvenuto in acque italiane negli ultimi dieci anni: quello di Cutro. Ricordiamo: 94 morti, tra ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Naufragio Cutro, testimoni: 'Elicottero era sopra di noi'. Smentita della Guardia costiera ...