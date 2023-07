Naspi | pagamento in ritardo | ecco come procedere

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 30 luglio 2023)comportarsi in caso di ritardi neldellacosa fare se non avete ancora ricevuto l’accredito.in molti sanno l’erogazione dellaè prevista in un lasso temporale compreso tra il 3 ed il 10 del mese; ma in talune situazioni, ilpotrebbe non avvenire nei tempi ed essere in, lasciando i percettori a chiedersi quando arriverà.bisogna, dunque, nel caso in cui lanon sia stata ancora versata dopo il 10 del mese di luglio? I possibili motivi delneldella(ilovetrading.it)Le date sono infatti soggette a possibili variazioni che fanno capo alla data nella quale ...