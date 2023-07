(Di domenica 30 luglio 2023) Nuovo test amichevole per il, questa volta dal ritiro di Castel di Sangro. La squadra di Rudi Garcia è scesa in campo contro l',...

Così con il club ha cominciato a parlare di rinnovo, per adeguare l'ingaggio sui livelli deiplayer e magari inserire una clausola rescissoria che in futuro possa permettere a lui e aldi ...Prendendo in esame la graduatoria '15' degli istituti con maggior incremento di candidati nel passaggio dal 4 al 5 anno, si scopre che ben 13 istituti sono situati nella provincia di; uno ...Due gol Osimhen, due gol Simeone. Il Cholito si conferma perfetta alternativa al nigeriano firmando le reti del definitivo 4 - 0 all' Hatayspor. Tante buone indicazioni per ildal test contro i turchi e l'argentino, non a caso, sfoggia larghi sorrisi ai microfoni di Sky al termine del match: Quindi sullo scudetto e sul nuovo allenatore:

Napoli, top & flop del match con l'Hatayspor: scatenato Osimhen ... Calciomercato.com

Victor Osimhen e il Napoli, avanti insieme Sì, probabile, probabilissimo. Ed è da elogiare anche la posizione che ha sempre avuto il nigeriano ...Osimhen a Napoli sta bene, è felice, e ieri ha bagnato con i gol anche la prima da titolare della stagione. Gli piace il ruolo di capopopolo, gli piace sentire l’amore sconfinato che i tifosi nutrono ...