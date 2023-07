Napoli | spunta un vecchio pallino per la difesa | ecco chi è

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 luglio 2023) Nella continua ricerca di rafforzare lae rimpiazzare Kim Min-jae, la squadra di Rudi Garcia sta valutando diversi profili, ma alcuni giocatori sembrano essere in pole position. Tra questi, secondo quanto riferito da Nice-Matin, ci sarebbe undel, che ha attirato l’attenzione di vari club internazionali grazie alla sua eccellente stagione al Nizza. Il calciomercato può portare numerose sorprese agli azzurri e il primo nome da chiudere è sicuramente il sostituto del difensore centrale sudcoreano che è partito.alla ricerca del sostituito di Kim, si guarda in Francia Il, guidato da De Laurentiis, ha mostrato interesse per il giovane difensore, ma dovrà affrontare la competizione di club come Newcastle, West Ham e Aston Villa. Inoltre, in ...