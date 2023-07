Napoli | scatto per Mavropanos | spunta l’indizio di mercato | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-30 14:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Almanca il difensore centrale, colui che andrà a prendere il posto di Min-jae Kim. Il sudcoreano è andato al Bayern, una scelta nota già da tempo ormai. Così Garcia ha bisogno del suo sostituto perché i soli Juan Jesus e Ostigard non possono affiancare Rrahmani per tutta la stagione, ancor di più se si va a difendere lo scudetto. Però De Laurentiis e la squadrasono al lavoro per portare quanto prima un nuovo innesto lì dietro. Per i primi nomi Kilmann e Danso non si riescono ad abbattere i muri dei rispettivi club, discorso differente riguarda. L’OBIETTIVO – K?nstantinosè un difensore greco classe ‘97 di proprietà dello Stoccarda. Alto 194 ...