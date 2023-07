Napoli | risentimento alla coscia per Demme Per Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano a Castel di Sangro. La squadra di Garcia è al terzo giorno di ritiro in Abruzzo. Ancora tanti gli infortunati in squadra. A partire da Mario Rui, che ha lavorato solo in piscina, Elmas che ha svolto terapie e, che ha svoltodelinpersonalizzato. Personalizzato anche per Gaetano. Mentre si è dovuto fermare in anticipo rispetto ai compagni Diego, alle prese con un. Di seguito il report del club: Terzo giorno di preparazione per ilallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa ...