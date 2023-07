Napoli | pressing sul Tottenham per Lo Celso

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilsta facendo di tutto per convincere ila cedere Giovani Locon la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto....

... con sullo sfondo Inter (ferma al momento visto l'arrivo di Cuadrado) e(che provò a ... Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione, ilper Holm è ...23 - GOL DEL! - Sblocca la partita Victor Osimhen con un gol da predatore d'area di rigore:di Zielinski, rinvio frettoloso del portiere avversario che serve involontariamente ...Anche la Gazzetta scrive di Mario Rui: Per il terzino sinistro, invece, continua ilsulla Juve per il rinnovo del prestito di Luca Pellegrini. Ma è in atto pure un tentativo colper ...

Napoli in pressing su Danso, muro del Lens: le condizioni per chiudere l’affare CalcioNapoli1926.it

Il Napoli sta facendo di tutto per convincere il Tottenham a cedere Giovani Lo Celso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il braccio di ferro, secondo il Corriere dello Sport, ...Prende forma il Napoli di Rudi Garcia e c'è una novità che non tutti hanno compreso.