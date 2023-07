Napoli | occhi in Francia per un difensore centrale

Notizie Calcio- Ildeve ancora risolvere il nodo difensore centrale., anche Lucumi per la difesa Dopo l'addio di Kim Min - Jae verso il Bayern Monaco gli azzurri ...messo gli...All'imbarco di Porta di Massa, a, è scoppiata una violenta rissa che ha creato panico tra le persone in coda per salire sui ...le immagini dell'efferata violenza consumata davanti aglidei ......acquisto dell'Inter avevano messo glianche Milan e Lazio, non c'è grande club che non lo abbia preso in considerazione sul mercato. Del resto Samardzic è stato accostato anche al, nel ...

Gazzetta - Anguissa è gli occhi di Garcia in campo: ecco cosa è ... CalcioNapoli24

Il Napoli è pronto a sborsare l'importante cifra di 25 milioni di euro per acquistare il calciatore: c'è l'ok di Rudi Garcia ...Anche ieri, lì, in mezzo al campo, Frank Zambo Anguissa, ha dovuto sbrogliare il traffico. Ha cominciato come vice Lobotka, ...