Napoli | nome nuovo per la difesa | gli azzurri guardano in casa West Ham

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 luglio 2023) Ildel presidente Aurelio De Laurentiis è deciso a potenziare il reparto difensivo e sta valutando diverse opzioni sul mercato. La dirigenza partenopea ha individuato Kostantinos Mavropanos, difensore greco di proprietà dello Stoccarda, come un possibile sostituto di Kim. Tuttavia, Mavropanos non sarebbe l’unica pista che il club azzurro starebbe seguendo con particolare interesse. La cifra che chiede lo Stoccarda per liberare il giocatore, non convince la società partenopea. Infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe virando su nuovi nomi.per la, De Laurentiis guarda indelHam Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione di Mavropanos da parte del club tedesco si aggira sui 22 milioni di euro, rappresentando un ostacolo ...