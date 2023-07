Napoli – Hatayspor 4-0 | goleada azzurra – VIDEO HIGHLIGHTS

(Di domenica 30 luglio 2023) Si conclude con una bellail primo test del secondo ritiro in quel di Castel di Sangro: ilne segna 4 all’. Una gara senza storia, in cui il team del neo tecnico Rudi Garcia ha dato segnali incoraggianti sotto tutti gli aspetti, dai tattici sino ad arrivare a quelli riguardanti la crescita sul piano fisico. La gara Garcia sceglie il 4-2-3-1 per far fronte all’assenza di Lobotka, con una mediana a due e Raspadori sotto punta: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. La prima vera palla goal la inventa Osimhen, che si conferma in grande spolvero, ma sopratutto in pieno clima campionato: il nigeriano sfrutta un lancio lungo e dalla lunga distanza, oltre che da posizione defilata, calcia un bolide che costringe l’estremo difensore avversario al ...

Giovanni Simeone, autore di una doppietta contro l', ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. "Garcia ha fatto i ... Volevo giocare nelper mostrare che ci sono, che ...Due gol Osimhen, due gol Simeone. Il Cholito si conferma perfetta alternativa al nigeriano firmando le reti del definitivo 4 - 0 all'. Tante buone indicazioni per ildal test contro i turchi e l'argentino, non a caso, sfoggia larghi sorrisi ai microfoni di Sky al termine del match: Quindi sullo scudetto e sul nuovo ...Hirving Lozano, invece, è rimasto a bordo campo durante tutti i 90 minuti di, anche nei minuti finali quando tutto sembrava lasciar pensare ad un suo ingresso sul terreno di gioco. ...

Diretta Napoli-Hatayspor 4-0: Osimhen e Simeone calano il poker Corriere dello Sport

Il calciatore macedone non prenderà parte alla gara amichevole tra Napoli e Hatayspor. Lo ha comunicato il club azzurro. Rudi Garcia non potrà avere a disposizione Elmas per la gara amichevole… Leggi ...Il calciatore macedone non prenderà parte alla gara amichevole tra Napoli e Hatayspor. Lo ha comunicato il club azzurro. Rudi Garcia non potrà avere a disposizione Elmas per la gara amichevole… Leggi ...