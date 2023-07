Nancy Brilli addio | la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

(Di domenica 30 luglio 2023), l’amatissima attrice è sparita da tempo dalle scene. Il motivo della triste decisione. Per tantissimi anni è stata una grandissima protagonista, non solo del Grande, ma anche del Piccolo Schermo. Inoltre abbiamo anche potuto etichettarlauna delle regine indiscusse della fiction italiana, dove ha interpretato ruoli assai brillanti. Impossibile non rammentarla nella poi serie delle Reti Mediaset Il Bello Delle Donne, che ha potuto contare su diverse stagioni. L’artista ha interpretato in quel caso il personaggio di Vicky Melzi, che ha avuto un ruolo cruciale nella terza stagione. Si è trattato di una donna sbadata e all’apparenza superficiale, ma che, sotto sotto ,ha sempre posseduto un’ingente generosità e grandezza d’animo. L’abbiamo anche vista in alcuni cinepanettoni, tanto ...

L'attrice Nancy Brilli in ospedale a Sapri mentre è in vacanza nel Cilento. "Non invidiate mai nessuno" ondanews

Piccolo imprevisto per Nancy Brilli mentre si godeva le sue vacanze in Cilento: è finita in ospedale a Sapri. La famosa attrice romana avrebbe anche postato, nelle ultime ore, una storia Instagram: ...Piccolo imprevisto per Nancy Brilli che in vacanza è finita in ospedale. La famosa attrice romana, mentre stava trascorrendo dei giorni di relax in una struttura alberghiera di Paestum, non si è ...