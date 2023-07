Muore mentre fa immersione davanti a famiglia in Molise

Un uomo di 52 anni, originario di Foggia e residente a Campobasso, è annegato davanti alla moglie che si trovava in spiaggia insieme a parenti ed amici. Il dramma è accaduto a metà mattinata. Il ...L'entusiasmo degli eugubini Donna di Terni, 69enne,fa il bagno al lido di Tarquinia → Potrebbe anche interessarti Terni, la maggioranza diserta il consiglio comunale e litiga sulle ...Una donna di 69 anni, di Terni, R. M. le sue iniziali, è mortastava facendo il bagno a Lido di Tarquinia. La tragedia si è consumata ieri l'altro. La donna ... colpito da un maloreoperaio ...

Malore improvviso mentre era in vacanza in Grecia: muore a 29 anni la ricercatrice Elisabetta Caon la Repubblica

Era uscito in mare per fare pesca subacquea e il suo corpo è stato rinvenuto poco dopo nei pressi della Riva in contrada Marinelle a Campomarino Lido, a pochi passi dal villaggio Diomedee. Non c’è sta ...Un uomo di 52 anni, originario di Foggia e residente a Campobasso, è annegato davanti alla moglie che si trovava in spiaggia insieme a parenti ed amici. Il dramma è accaduto a metà mattinata. (ANSA) ...