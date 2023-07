Mosca | attacco di droni su due edifici | all' interno gli uffici di alcuni ministeri

8.01, respintoKiev su Crimea Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver respinto nella notte unucraino con 25 droni aerei contro la Crimea annessa: 16 sono stati abbattuti ...di droni al centro di. Hanno causato una forte esplosione colpendo due edifici. Un grattacielo aveva al suo interno uffici e appartamenti residenziali: "I vetri sono andati in frantumi a ...Nelle prime ore del mattino,è stata colpita da undi droni che ha causato danni a diversi edifici della città. Secondo i primi rapporti, le facciate di due grattacieli sono state leggermente danneggiate, ma non ...

Droni ucraini attaccano nuovamente Mosca, raid sulla Crimea: "abbattuti 25 Uav" - Bombe russe su un condominio a Dnipro, sale a 9 il numero dei feriti - Bombe russe su un condominio a Dnipro, sale a 9 il numero dei feriti RaiNews

Due droni hanno causato una forte esplosione al centro di Mosca, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. «I vetri sono andati in frantumi a ...Attacco di droni al centro di Mosca. Hanno causato una forte esplosione colpendo due edifici. Un grattacielo aveva al suo interno uffici e appartamenti residenziali: "I vetri sono andati in frantumi a ...