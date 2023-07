Morto Vittorio Prodi | fratello di Romano ed ex parlamentare europeo | aveva 86 anni

Leggi su tpi

(Di domenica 30 luglio 2023)died exall’età di 86dopo una lunga malattiadell’ex presidente del Consiglioed ex, così come il, è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, è statoper due mandati, nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009. Laureato in Fisica, è stato professore associato presso il Dipartimento di Fisica ...