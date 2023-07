Morata Roma | si complica la trattativa? Arriva un segnale dall’Atletico

(Di domenica 30 luglio 2023), silaper l’attaccante spagnolo?undirettamenteMadrid Alvaroè stato accostato allaa più ripresa, vista la necessità dei giallorossi dire ad un attaccante. Èto un indizio, però, sul futuro dell’attaccante direttamente dall’amichevole odierna dell’Atletico Madrid vinta contro il City per 2-1. Nel 2-1 dei Colchoneros contro i campioni d’Europa, l’attaccante ha giocato un’ora di partita, facendo intuire che Simone non lo lascerà andare tanto facilmente.

Per questo per i gialorossi tornano di moda altri nomi, più o meno impegnativi dal punto di vista economico e che lasta continuando a sondare tenendole però finora sullo sfondo. DAA ......società sta avendo conversazioni più approfondite ed è in pole rispetto a Balogun e. Tiago Pinto dovrà accelerare per regalare il giocatore a Mourinho . Leggi i commenti Calciomercato as: ...... 61 minuti in campo per(sostituto da Correa), che ha sfiorato anche il gol di testa. La ... senza però essere entrata nel vivo, e che piace sempre alla(oltre Scamacca) " l'Atletico Madrid ...

Il mercato in entrata della Roma sta per entrare nella sua fase più calda. La società giallorossa sta per regalare due nuovi acquisti al tecnico José Mourinho. Nella Capitale nei prossimi giorni sbarc ...In Serie A tutti cercano una punta e il mercato dei centravanti si fa sempre più incandescente con tanti nomi che rimbalzano, inevitabilmente, da un club all'altro come obiettivi più o meno percorribi ...