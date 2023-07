Montez Ford | “Lo split degli Street Profits non è mai stato preso in considerazione”

(Di domenica 30 luglio 2023) Gli, fin dal loro arrivo nel main roster, hanno conquil’attenzione dei fan: il duo formato dae Angelo Dawkins èin grado di legare immediatamente con il pubblico e di guadagnarsi la stimaspettatori. Nel corsoanni, i due wrestler sono migliorati molto anche a livello individuale, tant’è chesi è guadagnato un posto (attirando l’attenzione dei fan) nell’Elimination Chamber match di quest’anno. Mai pensato alloNelle ultime settimane, Dawkins esi sono avvicinati a Bobby Lashley, lasciando immaginare la formazione di una nuova stable in quel di SmackDown formata proprio dai tre atleti. Parlando a Getting Over: Wrestling ...

WWE: Svelato il periodo d'uscita del reality su Bianca Belair e ... World Wrestling

La superstar de la WWE Montez Ford est récemment apparu dans le podcast Getting Over pour s'exprimer concernant la possible séparation avec Angelo Dawkins de l'équipe des Street Profits. Montez Ford ...Durante la call che ha messo in evidenza i guadagni della WWE nel terzo trimestre del 2022, Nick Khan aveva annunciato che una nuova serie con Bianca Belair e Montez Ford sarà in arrivo a Hulu. La ...