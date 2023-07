Mondiali scherma 2023 | azzurri del fioretto eliminati ai quarti

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) –di, mostruosa rimonta dei fiorettisti di Hong Kong nei due ultimi assalti della prova a squadre neidi finale contro l'Italia:e asiatici in semifinale. Decisivo il penultimo assalto di Choi contro Mariniche rimonta di 8 stoccate e porta in vantaggio i suoi: opera completata nell'ultimo assalto da Cheung che contro Garozzo ferma il risultato sul 45-40. Momenti di nervosismo in pedana tra i tecnici delle due nazionali, fischi in platea e rissa sfiorata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

MILANO - E’ stato un Mondiale esaltante per gli schermidori italiani. I successi individuali e di squadra, e i numerosi podi conquistati dagli atleti e dalle atlete azzurre hanno regalato nuova gloria ...Si chiude a quota 10 medaglie il Mondiale di scherma di casa a Milano per l' Italia. La squadra maschile del fioretto, formata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, è and ...