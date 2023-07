Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Pilato bronzo nei 50 rana

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – AididiBenedettaconquista il terzo posto e la medaglia dinella finale dei 50. La lituana Ruta Meilutyte, oro, migliora enormemente il record del mondo di specialità con 29?16. Argento alla statunitense Lilly King con 29?94. Quinta l’azzurra Anita Bottazzo, al suo primo mondiale. “Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto ‘mondiale sottotono’, l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Era scontato, me l’aspettavo, 29?16 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l’anno prossimo. Un po’ di magone c’è, è la fine di un capitolo per me, ...

Il bilancio azzurro aiQuattordici medaglie in tutto per l'Italnuoto aidi ... Sette gli argenti : Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico delartistico; squadra nella ...Quattordici medaglie in tutto per l'Italnuoto aidi Fukuoka, l'ultima arrivato nei 50 rana grazie al bronzo di Benedetta Pilato. Nel ...Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico del...Benedetta Pilato regala l'ultima gioia azzurra nella giornata conclusiva della manifestazione in ...

Mondiali di nuoto, i risultati di oggi: Pilato bronzo nei 50 rana! 5° Ceccon nei 50 dorso Sky Sport

Un bronzo per chiudere il mondiale di nuoto a Fukuoka, che non è un “bronzetto” perché a conquistarlo è Benedetta Pilato («per me vale oro, per l’anno ...Bronzo per Benedetta Pilato nei 50 rana, quinto posto per Ceccon e la rookie Anita Bottazzo nell'ultima giornata dei Mondiali di Fukuoka.