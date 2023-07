Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Pilato bronzo nei 50 rana

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - AididiBenedettaconquista il terzo posto e la medaglia dinella finale dei 50. La lituana Ruta Meilutyte, oro, migliora enormemente il record del mondo di specialità con 29"16. Argento alla statunitense Lilly King con 29"94. Quinta l'azzurra Anita Bottazzo, al suo primo mondiale. "Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto 'mondiale sottotono', l'anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Era scontato, me l'aspettavo, 29"16 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l'anno prossimo. Un po' di magone c'è, è la fine di un capitolo per me, l'anno ...

Il, certe volte: la sfiga nello sport e in tutto il resto ci vede sempre benissimo. ... Dani Pedrosa nell'epopea di Valentino; Vallteri Bottas quando Lewis Hamilton cannibalizza ia ......selvaggio e i Vigili del Fuoco non passano Attualità [ 30/07/2023 ] Segnali positivi dai tributi Arneo e dalla riforma dei Consorzi di Bonifica Attualità [ 30/07/2023 ] Aidiin ......selvaggio e i Vigili del Fuoco non passano Attualità [ 30/07/2023 ] Segnali positivi dai tributi Arneo e dalla riforma dei Consorzi di Bonifica Attualità [ 30/07/2023 ] Aidiin ...

Mondiali Nuoto 2023 Fukuoka 30 luglio diretta live: Pilato bronzo, Meylutyte record! Ceccon e Franceschi giù dal podio Virgilio Sport

Record del mondo per la lituana Meilutyte Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone. Una gara che ha visto il ...ROMA (ITALPRESS) – Benedetta Pilato ha conquistato il bronzo nei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nell’ultima giornata di gare in Giappone, la tarantina, 18enne, del Circolo ...