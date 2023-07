Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Pilato bronzo nei 50 rana

(Di domenica 30 luglio 2023) La lituana Ruta Meylutyte, oro, fa il record del mondo. Thomas Ceccon solo quinto in finale 50 dorso AididiBenedettaconquista il terzo posto e la medaglia dinella finale dei 50. La lituana Ruta Meylutyte, oro, migliora enormemente il record del mondo di specialità con 29?16. Argento alla statunitense Lilly King con 29?94. Quinta l’azzurra Anita Bottazzo, al suo primo mondiale. “Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto ‘mondiale sottotono’, l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Era scontato, me l’aspettavo, 29?16 è un tempo da uomo. Mi allenerò per ...

