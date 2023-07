Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | l’Italia chiude con 14 medaglie di cui 2 d’oro

È bronzo per Benedetta Pilato che nei 50 rana aididi Fukuoka ha strappato alle avversarie un terzo posto che le regala il gradino più basso del podio. Prima di lei hanno toccato il bordo vasca la lituana Ruta Meylutyte , oro, che ha ...In tutto 14 medaglie di cui due d'oro Quattordici medaglie in tutto aidi Fukuoka per l'Italnuoto , l'ultimo pochi minuti fa con il bronzo di Benedetta Pilato nei ...nel duo tecnico del...FUKUOKA " Benny, bronzo e lacrime: Pilato è terza (in 30'04) nei 50 rana aidi Fukuoka vinti da Ruta Meilutyte con record del mondo in 29"16. La lituana batte il primato della tarantina (29''30) dopo averlo eguagliato nelle semifinali. L'argento va all'americana ...

Ci ha provato, Thomas Ceccon, ma non riesce a regalarsi un'altra medaglia ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. L'azzurro ha chiuso al quinto posto la prova dei 50 dorso, vinta nella Marine Messe Hall ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka Benedetta Pilato conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo nella finale dei 50 rana. La lituana Ruta Meilutyte, oro, migliora en ...