Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | l’Italia chiude con 14 medaglie di cui 2 d’oro

...selvaggio e i Vigili del Fuoco non passano Attualità [ 30/07/2023 ] Segnali positivi dai tributi Arneo e dalla riforma dei Consorzi di Bonifica Attualità [ 30/07/2023 ] Aidiin ......selvaggio e i Vigili del Fuoco non passano Attualità [ 30/07/2023 ] Segnali positivi dai tributi Arneo e dalla riforma dei Consorzi di Bonifica Attualità [ 30/07/2023 ] Aidiin ...Benedetta Pilato nell'ultimo giorno di gare aidi Fukuoka regala un'ultima gioia all'Italia,medaglia di bronzo, la sesta medaglia in vasca ... di cui 6 arrivati dalin vasca lunga, che ...

Mondiali di nuoto, i risultati di oggi: Pilato bronzo nei 50 rana! 5° Ceccon nei 50 dorso Sky Sport

Si è chiuso l'ultimo giorno ai Mondiali di nuoto a Fukuoka: Benedetta Pilato è bronzo nei 50 rana! Anita Bottazzo chiude quinta. Quinto anche Thomas Ceccon nei 50 dorso. Sara Franceschi è sesta nella ...Con 40 medaglie, 20 delle quali d'oro, gli orientali si piazzano davanti all'Australia (40 ma con 5 ori in meno). Azzurri ottavi in quello generale con 14 (2 ori) ...