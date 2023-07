Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | l’Italia chiude con 14 medaglie di cui 2 d’oro

ROMA " Benedetta Pilato ha conquistato il bronzo nei 50 rana femminili aididi Fukuoka. Nell'ultima giornata di gare in Giappone, la tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, è quindi riuscita a salire per la terza volta consecutiva sul podio iridato ......dell'AzzurraPrato è stata convocata per effettuare il collegiale nazionale che si terrà a Savona dal 6 al 21 agosto. Il collegiale servirà a preparare le atlete che parteciperanno ai...Quattordici medaglie in tutto aidi Fukuoka per l'Italnuoto, l'ultimo pochi minuti fa con il bronzo di Benedetta Pilato nei ... Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico del...

Mondiali di nuoto, i risultati di oggi: Pilato bronzo nei 50 rana! 5° Ceccon nei 50 dorso Sky Sport

I Mondiali di Fukuoka si chiudono con il bronzo di Benedetta Pilato nei 50 rana. Delude la 4x100 misti, campione del mondo in carica, eliminata in batteria ...Mondiali di nuoto: Pilato bronzo nei 50 rana donne. Oro e record del mondo per la lituana Meilutyte. Argento per l'americana King.