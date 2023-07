Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Franceschi in finale | le due 4×100 miste eliminate

(Di domenica 30 luglio 2023) Un bilancio agrodolce quello delle ultime batterie deididi. Le notizie migliori arrivano da Sara, alla primairidata nei 400 misti. La 23enne livornese ferma il cronometro in 4’38?89 e supera il turno con il sesto tempo nella classifica comandata dall’australiana Jenna Forrester (4’35?88). “Ho cercato di fare mia la mia gara – le parole di– Passando piano nelle frazioni a delfino e dorso e spingendo di più a rana e stile libero. Fare i 400 misti all’ottavo giorno di gare è tosta. Aver raggiunto laè il primo step. Sono qui per provarci fino all’ultimo e nel pomeriggio andrò in gara con la voglia di fare ancora meglio”. Delusione, invece, per le due staffette...

A caccia di quell'oro sempre sfumato nei 50 rana femminili, Benedetta Pilato prova a rilanciare adesso, proprio mentre a Fukuoka va in scena l'atto conclusivo deidi2023. Sarebbe un epilogo da cineteca: lei, in fondo, ha abituato tutti a puntare sempre e comunque su di lei. A 14 anni si è rivelata al mondo, a 18 cerca quell'oro mondiale che ...... Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) segue i principali eventi sportivi: fasi finali della Nations League , Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2,didi ...L'idea è quella di rigenerare l'area di Tor Vergata, dove si dovevano svolgere ididel 2009, a partire dello scheletro della Vela di Calatrava, rimasta incompiuta dal 2011, con un ...

Mondiali di Nuoto 2023 - Nuoto - 8a giornata (batterie) - Video RaiPlay

Non si è aperta assolutamente nel migliore dei modi l'ultima giornata di gare dei Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). La staffetta mista maschile, che aveva vinto l'anno passato l'oro nella r ...Andata in archivio una brutta ultima giornata di batterie in questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga per l'Italia. Il programma odierno a Fukuoka (Giappone) prevedeva le heat dei 400 misti donne ...