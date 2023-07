Mondiali Milano e Fukuoka | Abodi | “Orgoglioso dei successi | l’eccellenza italiana se la giocherà a Parigi 2024”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – “Iazzurri di, che impreziosiscono il nostro medagliere internazionale, sono un ulteriore segnale che confermadello sport italiano nel mondo. Sonoe felice di vedere atlete e atleti della scherma, nelle competizioni individuali e a squadre, così numerosi sul podio a partire dal gradino più alto, così come di registrare gli ennesimidei talenti del nuoto aigiapponesi. Sono l’ulteriore conferma del valore sportivo, e non solo, della scuolache in queste e altre discipline si è consolidata nel tempo grazie al valore del capitale umano al quel concorrono anche grandi tecnici e qualificati dirigenti degli organismi sportivi italiani”. Lo afferma all’Adnkronos il ...