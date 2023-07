Mondiali Fukuoka 2023 | pallanuoto | Settebello chiude al quinto posto

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilconclude il Mondiale dial, battendo la Francia 16-9. “Bisogna portare rispetto a questa Francia che fa parte ormai dell’élite mondiale – ha detto il ct Campagna secondo quanto si legge sul sito della Federnuoto – Loro sono organizzati e fanno un pressing asfissiante che all’inizio abbiamo sofferto. Il cammino mondiale non ci vede uscire sconfitti se non ai rigori nel quarto di finale. Nelle undici partite ufficiali che abbiamo giocato ne abbiamo persa una sola contro la Spagna in finale di World Cup. Se penso che la prossima stagione avremo oltre 20 partite e se ne perdessimo solo una, allora penso che ci potremmo levare qualche soddisfazione. Per il resto bisogna limare qualcosina soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Non dobbiamo ...

I giocatori della Nazionale di pallanuoto, dopo aver vinto la finale per il quinto posto aidi, hanno inviato questo messaggio ...La svedese Sarah Sjoestroem stata la grande protagonista della serata di gare aidi. La 29enne ha conquistato il suo 5o oro iridato consecutivo nei 50m delfino e poco dopo ha fatto segnare il nuovo record del mondo in 1/2 dei 50m sl (23'61). Ha eguagliato il ...Doppia Sarah Con 24'77 super Sarah Sjostron trionfa nei 50 farfalla aidi: la svedese vince titolida quando aveva 16. La prima volta a Roma 2009 nei 100 farfalla di cui è ...

Gregorio Paltrinieri rinuncia ai 1500m stile libero ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka Olympics

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto in ...Italiani in gara: speranza di medaglia per Benedetta Pilato nei 50 rana (con lei in finale anche Anita Bottazzo), per Thomas Ceccon nei 50 dorso e nella 4x100 misti, oro un anno fa a Budapest ...