Mondiali Femminili | Marocco di misura e Norvegia a valanga sulle Filippine

(Di domenica 30 luglio 2023) Questa mattina si è giocata la seconda giornata del gruppo H e la terza conclusiva del girone A dei: avantie Svizzera Questa mattina si è giocata la seconda giornata del gruppo H e la terza conclusiva del girone A: avantie Svizzera. Nel raggruppamento H ilha vinto dicon la rete di Jraidi contro la Corea del Sud e attende la sfida tra Germania e Colombia (ore 11.30 italiane) per capire la reale posizione nel girone. Giochi chiusi nel girone A invece con lache con il 6 a 0 rifilato allesi è qualificata come seconda a discapito della Nuova Zelanda, nonostante gli stessi punti. Al primo posto la Svizzera con 5 punti.

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Primo storico successo del Marocco in un Mondiale femminile . Nel girone H , le 'Leonesse dell'Atlante', allenate dal ct Reynald Pedros (ex calciatore, con un passato al Parma ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata deiADELAIDE - Domenica 30 luglio 2023 , alle ore 06:30 verrà disputato Corea del Sud D - Marocco D , match valido ...Ecco tutte le informazioni per guardare Spagna - Giappone , match valevole per il terzo e ultimo turno del Gruppo C dei2023 di calcio . Con la qualificazione agli ottavi di finale già conquistata, le due nazionali si sfidano in uno spareggio per il primo posto. Può contare su due risultati su tre la ...

Calcio: Mondiali femminili 2023 - Svezia - Italia: la sintesi - Video RaiPlay

Nouhaila Benzina è scesa in campo indossando l’hijab nel match che il Marocco ha vinto contro la Corea del Sud ai Mondiali di calcio femminili: è la prima volta che accade nella storia. In precedenza ...(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La prima volta di una giocatrice in campo con il velo a un mondiale. Nouhaila Benzina, difensore del Marocco, è diventata la prima calciatrice a giocare una partita della Coppa ...