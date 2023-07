Mondiali femminili | l' Italia conferma la propria arretratezza culturale | nessun vertice federale in tribuna

(Di domenica 30 luglio 2023) Ci crede anche la Gazzetta ma sorprende la scarsa fiducia nelle ragazzene date già per eliminate agli ottavi: ' Contro le svedesi la differenza fisica si è vista ed è innegabile, ma poiché non ...

Battuta 1 - 0 la Corea del Sud in un match valevole per il gruppo H ai. Dopo il 6 - 0 subito all'esordio dalla Germania prima tre punti per il Marocco e speranze di qualificazione ...L'aspetto più triste lo mette in evidenza il Corriere della Sera, ossia il disinteresse dei vertici federali verso i. Scrive il Corsera: Tre giorni per rimettere insieme morale e ...... Vallteri Bottas quando Lewis Hamilton cannibalizza ia venire. (HARAKIRI, universale). ... 13.02 50 dorso maschili, finale Thomas Ceccon 13.09 50 rana, finale Benedetta Pilato e Anita ...

Calcio: Mondiali femminili 2023 - Svezia - Italia: la sintesi - Video RaiPlay

Dopo la sconfitta dell'Italia per 5-0 contro la Svezia l'Italia che può ancora raggiungere gli ottavi ma quasi impossibile andare oltre ...Oro del fioretto femminile a squadre Torna il dream team nel fioretto italiano. Per l'oro nel fioretto a squadre femminile ai Mondiali esulta il Club Scherma Jesi: "Le ragazze del dream team sono camp ...