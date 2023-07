Mondiali femminili 2023 | Svizzera e Norvegia agli ottavi | eliminata la Nuova Zelanda

(Di domenica 30 luglio 2023) Termina ai gironi il Mondiale delle padrone di casa della. La nazionale allenata da Jitka Klimkova non va oltre lo 0-0 contro lae chiude al terzo posto il Gruppo A a causa di una differenza reti inferiore rispetto alla. Una goleada alle Filippine, dominate per 6-0, consente alla selezione di Hege Riise di superare la prima fase e infliggere un dispiacere alla. Un match chiuso già nei primi 45 minuti con il 3-0 all’intervallo, poi altre tre reti nella ripresa: protagonista assoluta Sophie Haug con una tripletta, a segno anche Graham Hansen, Reiten su rigore e un’autorete di Barker. Lasupera dunque il Girone A come seconda, lacome prima:...

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Primo storico successo del Marocco in un Mondiale femminile . Nel girone H , le 'Leonesse dell'Atlante', allenate dal ct Reynald Pedros (ex calciatore, con un passato al Parma ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata deiADELAIDE - Domenica 30 luglio 2023 , alle ore 06:30 verrà disputato Corea del Sud D - Marocco D , match valido ...Ecco tutte le informazioni per guardare Spagna - Giappone , match valevole per il terzo e ultimo turno del Gruppo C dei2023 di calcio . Con la qualificazione agli ottavi di finale già conquistata, le due nazionali si sfidano in uno spareggio per il primo posto. Può contare su due risultati su tre la ...

Al Mondiale di calcio femminile la prima giocatrice in campo con l’hijab la Repubblica

Svizzera-Nuova Zelanda finisce 0-0, mentre Norvegia-Filippine 6-0. Svizzere e norvegesi ora affronteranno rispettivamente prima e seconda del gruppo C: decisiva Giappone-Spagna di domani alle 9 italia ...Continua il mondiale rossocrociato. Nel suo terzo appuntamento ai Mondiali, la Svizzera accede agli ottavi di finale. La squadra di Inka Grings ha concluso in pareggio la sfida contro la Nuova Zelanda ...