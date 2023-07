Mondiali donne | giocatrice in campo con il velo | è la prima volta

La prima volta di una giocatrice in campo con il velo a un mondiale. Nouhaila Benzina, difensore del Marocco, è diventata la prima calciatrice a giocare una partita della Coppa del Mondo femminile con ......per le strade (con una 38 sotto l'ascella) alla ricerca del Cervelo che ha strangolato dodici... vivendo in patria (loro) l'apoteosi spagnola deidi calcio. Indimenticabile! Ogni anno ...Invece no ed è una disfatta che parte pure da lontano, da una staffetta, piuttosto inutile, come la 4x100 stile con duee duo uomini del giorno prima. Su quella i ragazzi, soprattutto Thomas ...

Nouhaila Benzina è scesa in campo indossando l’hijab nel match che il Marocco ha vinto contro la Corea del Sud ai Mondiali di calcio ...Nouhaila Benzina, difensore del Marocco, è diventata la prima calciatrice a giocare una partita della Coppa del Mondo femminile con il hijab: la Fifa ha tolto da quasi dieci anni il divieto del velo, ...